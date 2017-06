FIFA 18 - Alle Infos zur neuesten Fußballsimulation

FIFA 18 und Need for Speed Payback wurden nun offiziell angekündigt. Außerdem führt Rainbow Six: Siege ein Lootbox-System ein. Das und mehr - in der heutigen Ausgabe der PlayNation News.

Auch für die heutigen PlayNation News hat sich unsere Redaktion wieder zusammengesetzt, um euch die interessantesten, kuriosesten oder schlicht wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche kurz und kompakt in einem Video zu präsentieren.

Heute dreht sich alles vor allem um FIFA 18. Die Fußballsimulation wurde am Montag angekündigt und EA Sports hatte dabei die eine oder andere Information für uns parat: So wird Christiano Ronaldo das Cover zieren und die 'Legends', also die Spieler aus früheren Jahrzehnten, sind in FIFA Ultimate Team nicht länger Xbox-exklusiv. Aber auch die Story wird nicht zu kurz kommen, wie Ben und Patrik im Video zu erzählen wissen.

Das war in dieser Woche noch wichtig

Außerdem: Rainbow Six: Siege führt jetzt ein Lootbox-System ein, durch das ihr kosmetische Items erhalten könnt. Aber keine Sorge: Einen Nachteil im Spiel habt ihr nicht, wenn ihr die entsprechenden Items nicht erwerben wollt.

Und: Need for Speed Payback wurde angekündigt. Wir haben alle Informationen, die bisher bekannt sind. All das in der heutigen Ausgabe der PlayNation News.

