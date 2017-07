FIFA 18 - 3. Liga und DFB-Pokal offiziell bestätigt

Die Forderung nach dem Einzug der 3. Liga in FIFA 18 ist wohl eine der lautesten und penetrantesten der jüngsten Zeit. Umso größer dürfte damit die Freude bei den Fans sein, denn mittlerweile wurde von EA auch ganz offiziell bestätigt, dass die 3. Liga spielbare Realität wird.

Genauer gesagt werden alle der zwanzig aktuellen Drittligisten mit über 500 Spielern mit dabei sein und dabei selbstverständlich ihre Heim- und Auswärtstrikots mitbringen. Damit feiern Traditionsklubs wie der 1. FC Magdeburg, SC Preußen Münster, Hallescher FC oder FC Rot-Weiß Erfurt gleichzeitig ihr FIFA-Debüt. Aber auch kleinere Teams wie die SG Sonnenhof Großaspach, die Sportfreunde Lotte, der SV Meppen oder die SpVgg Unterhaching erobern ab September den virtuellen Rasen und können dabei gegen Manchester United, Real Madrid und den FC Bayern antreten.

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten: Auch der DFB-Pokal zieht nun in FIFA 18 ein. Bisher war er nur unter dem Begriff „Deutscher Pokal“ vorhanden gewesen und hatte auf das echte Logo und die originale Trophäe verzichten müssen. Außerdem konnten nur Mannschaften der 1. und 2. Liga teilnehmen.

Doch damit ist jetzt Schluss, denn ab sofort ist dank der Lizenzerweiterung von EA Sports auch die 3. Liga in dem realistischeren Setting vertreten. Ein wichtiger Schritt, der von den Fans sehnsüchtig erwartet wurde, wissen auch die Verantwortlichen hinter der Fußballsimulation:

„Mit der Integration der 3. Liga erfüllen wir einen der größten Wünsche der ‚Fifa‘-Community. Die Leidenschaft für den Heimatverein prägt die Fußballkultur auf der ganzen Welt“, so EA-Manager Björn Vöcking.

Bisher hatte es sich bei dem Einzug der 3. Liga in FIFA 18 nur um Gerüchte gehandelt. Durch die Bestätigung von EA darf sich jetzt auch ganz offiziell gefreut werden.

