Um den Opfern des Flugzeugabsturzes Anerkennung zu verleihen, vergibt EA in FIFA 17 kostenlos den Trikot-Satz von Chapecoense und ruft die Spieler dazu auf, diesen zu tragen.

Vor wenigen Tagen ereignete sich ein schrecklicher Unfall, als das brasilianische Fußballteam Chapecoense mit einem Flugzeug nach Medellín, Kolumbien flog. Die Maschine hatte nicht genügend Kerosin getankt und stürzte ab. 71 der 77 anwesenden Passagiere verloren ihr Leben - darunter fast die komplette Mannschaft von Chapecoense. Der Klub war in der Blüte seiner Zeit und sollte am Montag im Finale des Copa Sudamericana gegen Atlético Nacional spielen.

Drei Spieler aus dem Team überlebten den Absturz, werden aber nie wieder Fußball spielen können. Einem Spieler mussten sogar beide Beine abgenommen werden, während ein anderer querschnittsgelähmt ist und sein Leben im Rollstuhl verbringen muss. Bei so viel Trauer schaltet sich jetzt EA ein um auf die Tragödie aufmerksam zu machen und Mitgefühl zu zeigen.

Jeder Spieler bekommt demnach das Trikot-Set von Chapecoense in FIFA 17 geschenkt und wird gebeten, dieses in seinen Spielen zu tragen, um die Angehörigen zu unterstützen und Respekt zu zollen. Eine schöne Geste in diesen schweren Stunden.

