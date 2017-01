In FIFA 17 gibt es einen Glitch, der alle Matches im Ultimate Team-Modus als Sieg durchgehen lässt. Der Trick dabei ist, dass das Simulations-Spiel auf PC, PS4 und Xbox One die FUT-Runden niemals als Niederlage wertet, wenn der Gltich genutzt wird. EA Sports reagierte bereits.

Viele Spieler betiteln den FUT-Modus in FIFA 17 als unspielbar, nachdem ein Update für PC, PlayStation 4 und Xbox One das Ultimate Team in der Fußballsimulation einen besonders starken Glitch ins Spiel gebracht hat. Dieser sorgt dafür, dass kein Match verloren werden kann und nicht als Niederlage gewertet wird.

FUT Champions Wochenende fällt wegen No-Loss-Glitch aus

Der sogenannte „No Loss“-Glitch in FUT setzt sich aus einer bestimmten Kombination aus Auswechslung, Spielabbruch, Rückstand und Spieler-Aufstellung zusammen. Da sehr viele Spieler diesen Bug nutzen, entschieden sich Entwickler EA Sports und Publisher Electronic Arts dazu, das für morgen geplante FUT Champions Wochenende abzusagen.

