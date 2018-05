Fear the Wolfes - Erste Screenshots zum Battle-Royale-Shooter veröffentlicht

Entwickler Vostok Games arbeitet derzeit an einem Battle-Royale-Shooter, der noch in diesem Jahr erscheinen und sich durch Mutanten sowie Radioaktivität von der Konkurrenz unterscheiden soll.

Während Entwickler GSC Game World derzeit an dem Survival-Shooter S.T.A.L.K.E.R 2 arbeitet und sich im Rahmen der E3 2018 auf die Suche nach einem Publisher begeben möchte, arbeitet das Studio Vostok Games momentan an dem Battle-Royale-Titel Fear the Wolfes. Vostok Games wurde im März 2012 von ehemaligen Mitarbeitern von GSC Game World gegründet.

Battle Royale mit Mutanten und Radioaktivität

Anders als PUBG, Fortnite: Battle Royale und Co. möchten die Macher dem Titel allerdings ihren eigenen Stempel aufdrücken und das bekannte Spielprinzip durch Mutanten sowie Radioaktivität zusätzlich spannender sowie intensiver gestalten. Wie genau das Gameplay ausfallen wird, ist bislang zwar noch unklar. Möglicherweise werden aber verschiedene Survival-Aspekte wie Durst, Hunger, Ausdauer oder unterschiedliche Temperaturen zu beachten sein. Außerdem sollen verschiedene Wetterbedingungen wie Nebel für weitere Spannung sorgen.

Der Einfluss der Community

Innerhalb einiger neuer Screenshots hat Vostok Games nun weitere Blicke auf Fear the Wolfes gewährt. Zuschauer werden innerhalb von Livestreams das Geschehen auf dem Schlachtfeld mit beeinflussen können und so zum Beispiel das Wetter über ein Voting-System ändern.

Fear the Wolfes soll noch in diesem Jahr für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen und sowohl einen PvE- sowie einen PvP-Modus bieten.