Fe - Die mysteriöse Reise beginnt bereits im kommenden Monat

Lange dauert es nicht mehr, bis die geheimnisvolle Welt von Fe ihre Pforten öffnet und uns auf eine magische Reise quer durch die Natur einlädt. Wann es so weit ist und auf was ihr euch freuen dürft.

Es ist schon eine Weile her, dass Fe im Rahmen der EA Play 2016 von Entwickler Zoink und Publisher EA Originals vorgestellt wurde und mit seiner liebevoll gestalteten Spielwelt allerlei Herzen erwärmte.

Eine geheimnisvolle Reise

Wir erinnern uns: In Fe spielen wir ein junges Tier, das einsam und allein in einem dunklen Wald aufwacht und keine Ahnung hat, wer es ist oder wie es an diesen mysteriösen Ort gelangt ist. Nun gilt es, die unbekannte Umgebung zu entdecken und dabei all die tierischen und pflanzlichen Bewohner kennenzulernen, die hier hausen und sich als wertvolle Verbündete erweisen können.

Fe kommt komplett ohne Worte aus und setzt stattdessen auf die Magie der Musik, die eine Kommunikation zwischen den Lebewesen ermöglicht, zuvor von uns allerdings Stück für Stück erlernt werden muss. Laut eigenen Angaben stellt das kleine schwedische Entwicklerteam dabei nur die Kulisse bereit, es liegt also an uns und unseren Entscheidungen, den dunklen Wald mit Leben zu füllen und zu einem richtigen Zuhause zu machen.

Fe Neuer gamescom-Trailer veröffentlicht

Bald ist es so weit

Wer sich nicht länger mit Trailern und Informationen des Herstellers begnügen und die atmosphärische Welt von Fe endlich selbst erkunden will, darf an dieser Stelle erleichtert aufatmen: Vor wenigen Stunden gab der Entwickler bekannt, dass der Titel bereits am 16. Februar 2018 für PC (via Origin), Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Wer sich gern ein Exemplar ins Regal stellen möchte, muss sich allerdings noch gedulden, denn bisher wird das Spiel nur als Download-Version angeboten. Einer physischen Edition sollte aber bei überzeugenden Verkaufszahlen nichts im Wege stehen.