Far Cry 5 - Ubisoft kündigt die Systemanforderungen der PC-Version an

Ende März erscheint Ubisofts Shooter Far Cry 5 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Wir haben für euch die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version aufgelistet.

Ubisoft hat innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung die Systemanforderungen der PC-Version von Far Cry 5 mitgeteilt.

"Der PC gehörte schon immer zu den Kernelementen der Far Cry DNA und gerade mit Far Cry 5 wird das deutlicher denn je", sagt Kirill Bragin, Produzent der PC-Version von Far Cry 5. Um sicherzustellen, dass alle PC-Spieler das bestmöglichste Erlebnis genießen können, wird ihnen unser Benchmark Feature und die VRAM-Auslastungsanzeige dabei helfen, ihr System zu analysieren und die vielfältigen visuellen Optionen entsprechend zu kalibrieren. So lassen sich z.B. das Seitenverhältnis, der FOV, der optionale FPS-Lock und die Auflösung perfekt auf ihr System anpassen. Doch Spieler werden sich nicht durch die vielen Kalibrierungsmenüs kämpfen müssen, wenn sie es nicht wollen. Unser Spiel wird automatisch deren Hardware erkennen und dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen, sowie die Auflösung optimieren. Darüber hinaus wird Far Cry 5 auch Multi-GPU Funktionalitäten unterstützen und so den Spielern gestatten die Performance signifikant zu erhöhen."

Nachfolgend findet ihr die offiziellen minimalen und empfohlenen Anforderungen sowie die Hardware, die ihr für eine 4K-Auflösung sowie 30 und 60 FPS benötigt.

Minimale Konfiguration:

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz oder AMD FX-6300 @ 3.5 GHz oder vergleichbar

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

ARBEITSSPEICHER: 8GB

Auflösung: 720p

Video Preset: Niedrig

Empfohlene Konfiguration (60 FPS):

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz oder vergleichbar

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD R9 290X (4GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

ARBEITSSPEICHER: 8GB

Auflösung: 1080p

Video Preset: Hoch

4K 30 FPS Konfiguration:

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz oder vergleichbar

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD RX Vega 56 (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 or better)

ARBEITSSPEICHER: 16GB

Auflösung: 2160p

Video Preset: Hoch

4K 60 FPS Konfiguration:

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz oder AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz oder vergleichbar

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI oder AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder better)

ARBEITSSPEICHER: 16GB

Auflösung: 2160p

Video Preset: Hoch/Ultra

*Unterstützte NVIDIA Karten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:

GeForce GTX600 Reihe: GeForce GTX670 oder besser

GeForce GTX700 Reihe: GeForce GTX760 oder besser

GeForce GTX900 Reihe: GeForce GTX950 oder besser

GeForce GTX10-Reihe: GeForce GTX1050 oder besser

**Unterstützte AMD Karten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:

Radeon 200 Reihe: Radeon R9 270 oder besser

Radeon 300/Fury X Reihe: Radeon R7 370 oder besser

Radeon 400 Reihe: Radeon RX 460 oder besser

Radeon Vega Reihe: Eine Radeon Vega Reihe Grafikkarte

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One.