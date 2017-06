Far Cry 5 - Trailer stellen wichtige Charaktere vor

Ubisoft hat drei neue Trailer zu Far Cry 5 veröffentlicht, in denen Charaktere aus dem Shooter vorgestellt werden. Vorgestellt werden Mary May Fairgrave, Nick Rye und Pastor Jerome Jeffries. Die drei sollen eine wichtige Rolle in dem Titel spielen.

Am heutigen Freitag wurde Far Cry 5 nach mehreren Teasern endlich offiziell enthüllt. Gleichzeitig mit einem offiziellen Ankündigungs-Trailer wurden drei kleinere Videos veröffentlicht, in denen wichtige Charaktere aus dem Ubisoft-Shooter vorgestellt werden.

Präsentiert werden Mary May Fairgrave, Nick Rye und Pastor Jerome Jeffries. Die drei Protagonisten erzählen ihre Hintergrundgeschichten und geben ihre Sichtweise auf das Hope County in Montana wieder. Unten findet ihr die drei Trailer, hier mehr Details zu Far Cry 5:

Triff Mary May Fairgrave

Der in Montana aufgewachsene Spread Eagle hat seinen Platz hinter dem Tresen der Familien-Bar eingenommen.

Triff Nick Rye

Nick Rye liebt sein Flugzeug und sein bald geborenes Kind sogar noch mehr. Lass lieber die Finger von beidem.

Triff Pastor Jerome Jeffries

Hope County's Gemeinde ist in Gefahr und der Hirte ist da, um sie zu beschützen.

Infos zu Far Cry 5

