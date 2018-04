Far Cry 5 - Spieler sind dem Bigfoot auf der Spur

Offensichtlich treibt das mysteriöse Fabelwesen Bigfoot in den Wäldern von Far Cry 5 wirklich sein Unwesen. Findige Spieler haben bereits verschiedene Hinweise entdeckt und scheinen der Kreatur ganz dicht auf der Spur zu sein.

Wir haben bereits am gestrigen Ostermontag eine kleine Übersicht über die zahlreichen Easter Eggs erstellt, die in Ubisofts Open-World-Titel Far Cry 5 zu finden sind. Besonders interessant erscheint das Rätsel um den mysteriösen Bigfoot, der sich tatsächlich im Spiel befinden soll. So enthält der Map-Editor beispielshalber einen modellierten Big Foot, sodass Spieler annehmen, er müsse sich auch im Spiel irgendwo im fiktiven Hope County versteckt halten.

Auf der Spur von Bigfoot

Nun haben Spieler weitere Hinweise auf den Aufenthaltsort der beharrten Kreatur gefunden, die eine Nebenmission (Auf Sasquatch-Suche“) in den Whitetail Mountains liefert. Im Rahmen der Mission stößt man auf die verschlossene Hütte von Dick Dansky. Anscheinend ist dieser ebenfalls auf der Suche nach dem Fabelwesen. Es könnte sich also lohnen einen Blick in die Hütte des Jägers zu werfen. Allerdings wird dazu erst einmal der entsprechende Schlüssel benötigt. Dick Dansky scheint jedoch unterwegs zu sein, da dieser seltsame Geräusche vernommen hat. Die folgende Notiz findet sich an der Türe:

"Ich bin oben auf dem alten Aussichtspunkt. Ich habe das Gefühl, dass die Jagd bald vorüber ist und wir endgültig einen Beweis für den Bigfoot haben werden."

Auf dem Weg zu dem Aussichtspunkt vernimmt auch der Protagonist diese Geräusche, die von dem gesuchten Bigfoot stammen könnten. Der Weg dorthin ist zudem mit Kadavern von Wildtieren gepflastert, die von etwas offensichtlich recht Großem getötet worden sind. Außerdem berichten einige Spieler auf Reddit, dass sie zudem Fußspuren des Bigfoots gefunden hätten. Neben den toten Wildtieren finden sich schlussendlich auch die Überreste von Dansky.

Mithilfe der gefundenen Schlüsselkarte lässt sich schließlich die Hütte von Dick Dansky betreten. Offensichtlich ist der Kollege schon seit längerer Zeit auf der Suche nach dem Fabelwesen. Denn im Inneren der Holzhütte findet sich eine Karte der Umgebung samt verschiedener Fotos und Markierungen. Offensichtlich hat der Jäger sämtliche Aktivitäten, die auf einen Bigfoot schließen lassen markiert. Derzeit untersuchen Spieler diese Karte und die Orte, die auf den Fotos gezeigt werden. In anderen Camps finden sich jedoch nur weitere Karten mit anderen Hinweisen.

Sollte in Far Cry 5 tatsächlich ein Bigfoot zu finden sein, ist es nur noch eine Frage der Zeit, ehe Hobby-Detektive die Mythengestalt zu Gesicht bekommen.