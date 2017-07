Far Cry 5 - Spieler 2 geht im Koop leer aus

Schlechte Nachrichten bezüglich des Koops von Far Cry 5: Offenbar soll nur ein Spieler von den gemeinsam erzielten Fortschritten profitieren, während sein Mitstreiter leer ausgeht.

Groß war die Freude, als bekannt wurde, dass wir die Spielwelt von Far Cry 5 gemeinsam erkunden und uns den Herausforderungen des Shooters mit einem Begleiter stellen können. Einen Koop-Modus gibt es zwar auch in Far Cry 4, hier bezieht sich die Zusammenarbeit aber auf die Nebenmissionen, während wir in dem Nachfolger die komplette Kampagne gemeinsam bestreiten können.

Ein Spieler geht vollkommen leer aus

Für Ernüchterung sorgten nun die Kollegen von Blasting News: Diese berichteten kürzlich nämlich, dass sämtliche Fortschritte im Koop nur für Spieler 1 gezählt werden sollen. Sein Mitstreiter dagegen geht komplett leer aus. Für ihn gilt praktisch „Nach dem Koop ist vor dem Koop!“, zumindest auf seinen Spielstand bezogen.

Nun liegt der Release von Far Cry 5 ja noch ein wenig entfernt, somit ist es nicht unrealistisch zu hoffen, dass sich der Entwickler noch überzeugen lässt, etwas am ursprünglichen Konzept zu verändern. Ein Koop, der nur bei einem Spieler Fortschritte verzeichnet, spricht doch irgendwie gegen das Prinzip des gemeinsamen Bestreitens eines Abenteuers und dürfte auch auf wenig Gegenliebe bei den Spielern treffen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald wir neue Informationen haben!

Seitenauswahl

Infos zu Far Cry 5

Far Cry 5 - Optische Veränderungen des Protagonisten möglich Ubisoft hat endlich offiziell Far Cry 5 angekündigt. Laut Kotaku sollen die Spieler in diesem Teil sogar die Möglichkeit bekommen, die Charakter zu verändern.