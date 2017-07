Far Cry 5 - Spieldauer vergleichbar mit Vorgängern

Der kommende Shooter Far Cry 5 soll eine ähnlich lange Spielzeit wie die Vorgänger bieten. Wie der Lead Writer Drew Holmes mitteilte, wird die Möglichkeit zur Anpassung der Waffen dafür deutlich vielfältiger ausfallen.

Nun hat Ubisofts Lead Writer Drew Holmes sich erstmals zur der Länge des Spiels und den vielfältigen Möglichkeiten zur Anpassung geäußert. Wie er den Kollegen von Gamingbolt mitteilte, soll Far Cry 5 ähnlich lang sein wie die bisherigen Vorgänger der Far Cry-Reihe. Demnach werde man etwa 20-30 Stunden mit dem Titel beschäftigt sein - dies richte sich natürlich auch nach der jeweiligen Spielweise der agierenden Person.

Alles beim Alten?

Ansonsten sollen sich bei Far Cry 5 jedoch einige Dinge ändern - speziell im Bereich der Anpassungsmöglichkeiten. So ließ Drew Holmes verlauten, dass man eine vielfältige Anzahl an Waffen bieten wolle, die dem Spieler unterschiedlichste Spielereien erlaubten. Auch die jeweiligen Anpassungen nach den eigenen Wünschen sollen extrem angepasst worden sein und viel mehr bieten als man es bisher von der Reihe gewohnt sei. Laut seiner Aussage habe man ebenfalls ein reichhaltiges Schulungssystem. Das deutet darauf hin, dass man ähnlich wie bei den Vorgängern die Wahl zwischen unterschiedlichsten Skills haben wird, die den Spieler verbessern und ebenfalls dabei helfen, den eigenen Spielstil umzusetzen.

Weitere Details werde man in den kommenden Wochen und Monaten mitteilen - man darf also weiterhin gespannt sein. Da der Release noch über ein halbes Jahr entfernt ist, dürfte Ubisoft diese Zeit auch sinnvoll nutzen, um immer wieder Informations-Häppchen an die Fans zu übergeben.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

