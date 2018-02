Far Cry 5 - Season Pass bringt euch auf den Mars, gegen Zombies und nach Vietnam

Ubisoft hat den Season Pass zu Far Cry 5 enthüllt. Im Gegensatz zum Hauptspiel besucht man nicht den US-Bundesstaat Montana, sondern den Mars, Zombies und Vietnam.

Wer Far Cry 5 durchspielt und am Ende genug vom US-Bundesstaat Montana hat, kann sich im Anschluss in drei gänzlich andere Territorien wagen. Publisher Ubisoft hat nun den passenden Season Pass enthüllt.

Zombies, Vietnam und der Mars

Der Season Pass macht Schluss mit der Gegenwart und setzt auf drei Szenarien, die gar nicht zum Hauptspiel passen. Diese erscheinen zeitlich versetzt und sind folgendermaßen aufgeteilt:

Dead Living Zombies: Kämpfe gegen eine Horde von Untoten.

Hours of Darkness: Fliehe aus den feindlichen Linien in Vietnam.

Lost on Mars: Rette die Welt vor einer Marsianer-Spinnen-Invasion.

Far Cry 3 gratis im Season Pass

Alle Käufer des Season Pass erhalten aber nicht nur die drei neuen Abenteuer, sondern obendrein Far Cry 3 kostenlos dazu. Der Shooter wird für PS4 und Xbox One neu aufgelegt, PC-Spieler erhalten eine Kopie der 2012 veröffentlichten Vollversion. Auf den Konsolen gibt es einen vierwöchigen Vorabzugang, bevor Far Cry 3 auch als eigenständiges Spiel erscheint.

