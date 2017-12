Far Cry 5 - Release-Termin von Ubisoft verschoben

Ubisoft hat den Release-Termin von Far Cry 5 verschoben. Der Shooter wird einen Monat später erscheinen als ursprünglich geplant. Morgen soll es neues Gameplay-Material geben.

Ubisoft hat auf seinem offiziellen Blog bekannt gegeben, dass Far Cry 5 verschoben wird. Der Shooter soll nun nicht mehr am 27. Februar 2018 erscheinen - der neue Releasetermin lautet offiziell 27. März 2018.

Entwickler Ubisoft Montreal will die zusätzliche Zeit nutzen, um das Spiel zu optimieren und Verbesserungen durchzuführen. Es soll sich um das bislang ambitionierteste Far Cry aller Zeiten handeln.

Neues Gameplay zu Far Cry 5

Morgen soll es neues Gameplay-Material zum Shooter geben. Far Cry 5 wird für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC erscheinen.

