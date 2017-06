Far Cry 5 - Optische Veränderungen des Protagonisten möglich

Ubisoft hat endlich offiziell Far Cry 5 angekündigt. Laut Kotaku sollen die Spieler in diesem Teil sogar die Möglichkeit bekommen, die Charakter zu verändern.

Bisher gab es in der Geschichte der Far Cry-Spiele immer einen vorgefertigten Helden, mit dem die Reise begann. Dieser war immer männlich und ließ sich in keiner Weise den persönlichen Vorlieben anpassen. Bis jetzt!

Laut Kotaku soll der Protagonist in Far Cry 5 nun ein paar Verändeurngen offen gegenüber stehen. Ihr könnt Gerüchten zufolge sowohl das Geschlecht, wie auch die Hautfarbe der Heldin oder des Helden verändern. Bisher ist allerdings nicht bekannt, ob die Veränderungen auch spielerisch eine Änderung mit sich ziehen und damit für einen hohen Wiederspielwert sorgen oder ob es sich um eine rein kosmetische Anpassung handeln wird.

Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen mehr Informationen zu Far Cry 5 enthüllt werden und wir auch bezüglich der (womöglich) optischen Anpassungsmöglichkeiten sichere Informationen bekommen.

