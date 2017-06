Far Cry 5 - Offiziell enthüllt - Trailer, Gameplay, Story

Ubisoft hat Far Cry 5 endlich offiziell enthüllt, nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Teaser-Trailer veröffentlicht wurden. Erstmals gibt es Details zum Gameplay, Story und Setting, das sich im amerikanischen Montana befindet.

Ubisoft will mit Far Cry 5 Amerika erobern: Mit einem brandneuen Trailer enthüllte der Publisher den neuesten Teil seiner Shooter-Reihe. Spieler dürfen sich in das Hope County in Montana stürzen, in dem sie den Widerstand gegen den Anführer des „Eden's Gate Kults“ vorantreiben sollen.

In Montana werden Spieler nicht nur Kult-Anführer Joseph Seed, sondern obendrein seine Geschwister „Heralds“ bekämpfen müssen. Ziel ist es, die Gemeinschaft aus den Fängen der teuflischen Religiosität zu befreien und eine libertäre Haltung einzuführen.

Das ist Far Cry 5

Der Story-Modus kann sowohl alleine als auch zu zweit im Koop-Modus absolviert werden. NPC-Charakter helfen bei der Bekämpfung eurer Gegner und bei Missionen, was manchmal dringend notwendig werden könnte: Die Spielwelt soll nämlich regelmäßig zurückschlagen können, um euch den einfachen Weg zunichte zu machen.

Far Cry 5 soll mehr Individualisierungsoptionen bieten als seine Vorgänger, um das Gameplay stärker zu personalisieren. Dabei hilft auch die Wahl zwischen mehreren Fahrzeugen, Flugzeugen und anderen technischen Geräten, um durch die Welt zu gelangen.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Hier geht es zum Trailer:

Seitenauswahl

Infos zu Far Cry 5

Far Cry 5 - Neues Artwork enthüllt Ubisoft hat auf Twitter ein neues Artwork zu Far Cry 5 veröffentlicht. Die offizielle Trailer-Enthüllung wird am Freitag stattfinden. Auf dem Bild ist der neue Antagonist und mehrere weitere ...