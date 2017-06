Far Cry 5 - Neuer Teil der Reihe offiziell bestätigt

Lange hat die Gerüchteküche gebrodelt und jetzt gibt Ubisoft endlich Gewissheit: Far Cry 5 kommt. Dies geht aus dem Finanzbericht und einem Twitter-Post der Franzosen hervor.

Es war nicht anders zu erwarten: In den letzten Wochen häuften sich die Gerüchte bezüglich einer geplanten Veröffentlichung von Far Cry 5. Es tauchten sogar erste Stimmen auf, die von einem Setting im Wilden Westen sprachen. Jetzt bestätigte Ubisoft zumindest, dass ein Spiel mit dem Namen Far Cry 5 erscheinen wird - und das noch in diesem Geschäftsjahr.

Der Finanzbericht für das aktuelle Jahr wurde heute von Ubisoft vorgestellt. Dies nahm man zum Anlass direkt auch offiziell mitzuteilen, dass Far Cry 5 erscheinen soll. Dazu veröffentlichte man auf der offiziellen Twitter-Page ein einfaches Bild mit dem Schriftzug des neuen Ablegers. Untermalt wurde das Bild mit den Worten: "Seid ihr bereit für eine ordentliche Dosis neuer Far Cry Abenteuer?".

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass Far Cry 5 noch im Geschäftsjahr 2017/18 erscheinen soll, was bedeutet, dass eine Veröffentlichung spätestens am 31. März 2018 ins Haus stehen wird. Weitere Informationen gab es noch nicht, denn die werden sich offenbar für die eigene Pressekonferenz im Rahmen der E3 aufgespart. Die Messe findet vom 13.-15. Juni in Los Angeles statt.

