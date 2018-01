Far Cry 5 - Limitierte Mondo Edition kann ab sofort vorbestellt werden

Ab sofort könnt ihr im Ubisoft Store eine weltweit auf 4.000 Exemplare limitierte Sammleredition zu Far Cry 5 vorbestellen. Bei der exklusiven Kollektion hat Ubisoft mit dem Künstler-Kollektiv Mondo zusammengearbeitet.

Ubisoft hat innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung angekündigt, dass die Far Cry 5 Mondo Edition ab sofort im Ubisoft Store für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One vorbestellt werden kann.

Limitierte Mondo Edition kann ab sofort vorbestellt werden

Für die Sammlerversion hat sich Ubisoft mit Mondo zusammengeschlossen, einem Künstler-Kollektiv, das für seine einzigartigen Filmplakatgrafiken bekannt ist. Daraus entstand schließlich eine exklusive Kollektion, welche die verführerische Macht von Joeseph Seed und Projekt Eden's Gate unterstreichen soll. Die Far Cry 5 Mondo Edition enthält:

Far Cry 5 Originalspiel

Ein einzigartiges und limitiertes SteelBook X Mondo, designed von Jay Shaw, Creative Director von Mondo

Den offiziellen Far Cry 5-Soundtrack auf Vinyl

Ein Download-Code für die digitale Version der Vinyl-Tracks

Eine einzigartige Box, die Mondo-Zeichnungen des Far Cry 5-Antagonisten enthält

Für Mondo war diese Zusammenarbeit mit Ubisoft eine spannende Aufgabe. "Im Laufe der Jahre haben wir so ziemlich alles gemacht, was mit Film-Sammlerstücken zu tun hat und diese Zusammenarbeit ist der nächste Schritt. Spiele lassen viel mehr Interpretationsmöglichkeiten zu. Es ist eine größere Geschichte", sagt Jay Shaw, Creative Director von Mondo. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem so außergewöhnlich kreativen Unternehmen wie Ubisoft!"

Die Sammleredition ist weltweit auf 4.000 Exemplare limitiert und exklusiv im Ubisoft Store für Konsole und PC vorbestellbar.

Vorbesteller erhalten das einzigartige Doomsday-Prepper-Paket und das Chaos-Paket, die jeweils eine Reihe an kosmetischen Gegenständen und Verbrauchsgütern beinhalten.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

