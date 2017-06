Far Cry 5 - Kampagne kann komplett im Koop-Modus gespielt werden

Far Cry 5 wird nicht nur den im Vorgänger vermissten Map- samt eines Charakter-Editors mit im Gepäck haben, auch ein Koop-Modus ist mit dabei, der euch die gesamte Kampagne gemeinsam erleben lässt.

Der neuste Ableger der Far Cry-Reihe spielt zum ersten Mal in der Geschichte der Serie in den USA. Als Polizist reist ihr in Far Cry 5 in das fiktive Hope County in dem US-Bundesstatt Montana und nehmt es mit einer fanatischen Sekte auf.

Wie nun bekannt geworden ist, wird die gesamte Kampagne des Ego-Shooters im Koop-Modus spielbar sein. Zwar konnte in Far Cry 4 ebenfalls gemeinsam durch die riesige Spielwelt gelaufen werden, allerdings beschränkte sich die Zusammenarbeit lediglich auf Nebenmissionen, die Story ließ sich hingegen nicht gemeinsam spielen. Der Koop-Modus ist allerdings nicht offline via LAN spielbar, sondern lediglich über eine Internetverbindung.

Weiterhin hat Ubisoft bestätigt, dass es erstmals in der Geschichte von Far Cry einen Charakter-Editor geben wird, um eure Spielfigur an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Bisher ist jedoch nur sicher, dass man Geschlecht und Hautfarbe des Helden in Far Cry 5 wählen kann. Wie komplex der Charakter-Editor letztendlich also wirklich ausfallen wird, ist bislang noch unklar.

Während der Map-Editor in Far Cry 4 gefehlt hat, wird dieser im Nachfolger ebenfalls mit dabei sein.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Seitenauswahl

Infos zu Far Cry 5

Far Cry 5 - Neues Artwork enthüllt Ubisoft hat auf Twitter ein neues Artwork zu Far Cry 5 veröffentlicht. Die offizielle Trailer-Enthüllung wird am Freitag stattfinden. Auf dem Bild ist der neue Antagonist und mehrere weitere ...