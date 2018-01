Far Cry 5 - The Fathers Calling-Sammelfigur für 60 Euro vorbestellbar

Ubisoft hat eine 60 Zentimeter hohe Sammelfigur von Joeseph Seed aus Far Cry 5 angekündigt, die ab sofort im Ubisoft Store für 60 Euro vorbestellt werden kann.

Am 27. März 2018 erscheint Far Cry 5 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung hat Ubisoft nun eine Sammelfigur von Joseph Seed angekündigt.

The Fathers Calling-Sammelfigur für 60 Euro vorbestellbar

Diese kann ab sofort im Ubisoft Store vorbestellt werden. Veröffentlicht wird das Sammlerstück am 22. März 2018. Bei dem Entwurf der detaillierten, 32 Zentimeter großen PVC-Figur arbeitete Ubicollectibles eng mit dem Ubisoft Studio Montreal zusammen, um den charismatischen Anführer des Spiels möglichst originalgetreu darzustellen.

Gemeinsam hat man sich dazu entschieden, den Vater in seiner berühmten Pose zu präsentieren, in der er seine Anhängrer zur Verteidigung seines Projektes aufruft. Die Father's Calling-Sammelfigur trägt eine abnehmbare Waffe in der Hand und ist mit einem abnehmbaren Zepter auf dem Sockel versehen.

Haupteigenschaften

Hochdetaillierte Figur, die durch die filigrane Textur aufgewertet wird

Dynamische Pose von Joseph, der seine Anhänger um sich schart

Das Gewehr und das Zepter auf dem Sockel sind abnehmbar

Material: PVC

Größe: 32 cm

Charakterbeschreibung von Joseph Seed "Joseph stammt aus einem kleinen Drecksloch in Georgia. Durch seine diversen Pflegefamilien und Missbrauch in allen Formen ist er abgehärtet und wuchs zu einem charismatischen und visionären Anführer heran. Joseph gründete das „Project at Eden’s Gate”, nachdem Stimmen ihm mitgeteilt hatten, dass das Ende der Welt bevorsteht und dass er auserwählt wurde, die Seelen von 3.000 ausgewählten Menschen zu retten."

Die Handlung von Far Cry 5

Erstmals in der Geschichte der Marke bietet Far Cry 5 den Spielern die vollständige Freiheit, sich in einem scheinbar beschaulichen, jedoch zutiefst verdorbenen Teil von Amerika frei zu bewegen. Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, muss der Spieler erleben, wie seine Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne von Projekt in Eden’s Gate beschleunigt und die fanatische Weltuntergangs-Sekte dazu verleitet, Hope County endgültig gewaltsam zu übernehmen.

Unter Belagerung und abgeschnitten vom Rest der Welt, besteht die Aufgabe des Spielers nun darin, ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um sich selbst und die Gemeinde von Hope County zu befreien.

