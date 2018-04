Die Counter-Strike-Karte Dust 2 ist in Far Cry 5: Arcade aufgetaucht. Die Karte kann von jedem gespielt werden. Entsprechendes Gameplay-Material soll euch einen Ersteindruck verschaffen.

Far Cry 5 macht derzeit des Öfteren mit dem Arcade-Modus auf sich aufmerksam. Erst kürzlich berichteten wir über das Anwesen der Baker-Familie aus Resident Evil 7, das ein kreativer Spieler nachgebaut hat. Die atmosphärische Karte kann sich durchaus sehen lassen.

De_Dust 2 und Easter Eggs

Insgesamt ist Far Cry 5: Arcade eine gute Sache, um ein wenig Spaß abseits des Hauptspiels zu haben. Und was mit dem Map-Editor alles möglich ist, hat jüngst erneut ein Spieler bewiesen. Ihr könnt jetzt die bekannte Karte "de_dust2" in Far Cry 5 spielen. Die Karte ist sehr authentisch inszeniert. Es gibt entsprechendes Gameplay-Material vom YouTuber widdz zu sehen, der sich mit anderen Spielern ins Sniper-Gefecht stürzt. Wir haben das entsprechende Gameplay unterhalb der News für euch eingebunden.

Und Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr unbedingt einen Blick in die besten Easter Eggs aus Far Cry 5 werfen. Zum Teil gibt es hier schon recht kuriose Anlehnungen. Alle Infos dazu in der folgenden Story:

