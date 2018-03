Far Cry 5 - Alternatives Ende nach nur 10 Minuten

Auch der kommende Shooter Far Cry 5 bietet ein alternatives Ende, das nach nur 10 Minuten Spielzeit erreicht wird. Ein entsprechendes Video zeigt euch, wie ihr das geheime Ende freischalten könnt.

Rund 30 Stunden Spielzeit bieten die verschiedenen Far Cry-Ableger. Executive Producer Dan Hay hat erst vor kurzem verraten, dass Spieler auch bei Far Cry 5 mit ungefähr 25 Stunden Spielzeit rechnen können. Doch Freizeitaktivitäten wie Angeln oder Jagen sollen leicht von der Haupthandlung ablenken, wodurch die gesamte Spielzeit verlängert wird. Außerdem sei Far Cry 5 ein Spiel, das jeder anders spielt und jeder seinen eigenen Weg finden muss.

Allerdings gibt es, ähnlich wie bei Far Cry 4, auch ein alternatives Ende, das nach nur wenigen Minuten erreicht werden kann. Dies beweist nun ein Video, in dem der Titel in nur 10 Minuten beendet wird. Allerdings weisen wir daraufhin, dass darin selbstverständlich zahlreiche Spoiler enthalten sind.

Far Cry 4 Ego-Shooter bietet alternatives Ende nach nur 15 Minuten Spielzeit

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PS4, Xbox One sowie PC.

