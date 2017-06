Far Cry 3 - Rückkehr von Vaas in neuem Spiel?

Er gehört aufgrund seiner Art zu den größten Bösewichten der Videospielgeschichte: Vaas aus Far Cry 3. Ubisoft hat jetzt mit einem Bild ein mögliches neues Spiel im Universum von Far Cry 3 angeteasert.

Ende 2012 erschien mit Far Cry 3 ein Spiel, das für Ubisoft und die danach erscheinenden Spiele maßgeblich wegweisend war. Neben der wunderschönen Open World überzeugte besonders die Inszenierung der Geschichte von Far Cry 3. Allen voran der Bösewicht Vaas, der den Wahnsinn nahezu in sich aufgesogen hatte. Seine uneinschätzbare und brutale Art machten ihn zu dem, was bis heute noch in unseren Köpfen blieb und ihn zu einem der übelsten Antagonisten der Videospielgeschichte macht.

Nach Far Cry 3 erschienen weitere Titel unter dem Namen Far Cry, aber aus Sicht vieler Spieler erreichte keines die Qualität des Vorbilds. Nun scheint es so als würde es bald zurück auf die Insel gehen, die wir in Far Cry 3 erkunden konnten. Ubisoft veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite ein Bild mit der Unterschrift "Eine Insel, die man nie wirklich verlassen hat."

Bei dem gezeigten Bild handelt es sich eindeutig um die Insel aus Far Cry 3. Jetzt lässt sich spekulieren, ob Ubisoft ein Sequel, Prequel oder nur ein einfaches Remaster zu Far Cry 3 plant. Letzteres scheint vergleichweise unwahrscheinlich, da schon in der Vergangenheit mitgeteilt wurde, dass man für die diesjährige E3 etwas sehr Großes plane.

Was glaubt ihr? Ein Vorgänger, Nachfolger oder eine überarbeitete Fassung des jungen Klassikers?

Seitenauswahl

Infos zu Far Cry 3

Far Cry 3 - Ziggy-Mod sorgt für mehr Realismus Eine neue Modifikation zu dem Ego-Shooter Far Cry 3 legt den Fokus auf deutlich mehr Realismus und entfernt sogut wie alle Bildschirmanzeigen, das Intro sowie das Tutorial und überarbeitet ...