Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit - Adventure von Dontnod ab sofort kostenlos erhältlich

Das Adventure The Awesome Adventures of Captain Spirit kann ab sofort im PlayStation Store, im Xbox Store sowie auf Steam kostenlos heruntergeladen werden.

Im Vorfeld der E3 2018 haben Square Enix und Dontnod ein kostenloses Adventure namens The Awesome Adventures of Captain Spirit angekündigt. Bei dem Protagonisten handelt es sich um einen 9-Jährigen Jungen, der schwere Zeiten durchlebt und ein besonderes Talent fürs Geschichtenerzählen besitzt. Chris träumt davon ein Superheld zu sein, was ihn auf magische Abenteuer führt.

"Spieler kehren mit dieser rührenden, gefühlvollen und einzigartigen Erzählung von den Machern und Entwicklern des gefeierten Spiels LIFE IS STRANGE in ihre Kindheit zurück. Chris ist ein normaler Zehnjähriger, der ein Superheld sein will. Er liebt sein Spielzeug und hat eine gewaltige Vorstellungskraft, die ihn auf alle möglichen Abenteuer führt, doch heute ist es keines seiner gewöhnlichen Abenteuer, heute wird etwas wahrlich Außergewöhnliches geschehen... DONTNOD Entertainment ist zurück mit einer ganz neuen, eigenständigen und rührenden Geschichte, in der Sie einen Einblick in das Leben von Chris erlangen, wenn er einen gewöhnlichen Samstag in ein tolles Superheldenabenteuer verwandelt", so die offizielle Beschreibung des Titels.