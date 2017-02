Während wir euch gestern noch die freudige Nachricht überbringen konnten, dass Fallout Shelter nun endlich auf der Xbox One im Store und auf Windows 10 zum Dowload bereit steht, haben wir heute keine so besonders guten Nachrichten für PlayStation 4 Spieler.

Auf die Frage hin, ob es denn auch eine Umsetzung für die PS4 geben wird, antwortete Bethesda´s Marketing Executive Pete Hines bei Twitter mit einer äußerst unsicheren Aussage:

dunno. We didn't make it for Xbox. We made it for universal windows platform, which supports a variety of devices