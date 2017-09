Fallout Shelter - Über 100 Millionen Downloads und Geschenke

Wie Bethesda jetzt innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wurde der Mobile-Titel Fallout Shelter bisher mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen. Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, gibt es zahlreiche Geschenke im Spiel abzustauben.

Der im Juni 2015 veröffentlichte Mobile-Titel Fallout Shelter entwickelte sich überraschend innerhalb kurzer Zeit zu einem riesigen Erfolg für Bethesda. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass mit solchen Titeln, die problemlos unterwegs gespielt werden können, eine Menge Geld verdient werden kann. Ein Jahr später im Sommer 2016 setzte schließlich Entwickler Niantic mit Pokémon Go noch einmal einen drauf, wodurch überall auf der Welt Pokémon-Trainer durch die Städte liefen, um virtuelle Taschenmonster zu fangen.

Wie Bethesda nun innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung mitgeteilt hat, konnte Fallout Shelter jetzt die magische Grenze von 100 Millionen Downloads auf Smartphones, PC und Xbox One durchbrechen.

"Das sind mehr als eine Milliarde Bewohner, die ins Ödland aufgebrochen sind und sich für Materialien mit Raidern, RAD-Skorpionen und Ghulen angelegt haben! Insgesamt wurden mehr als 7,5 Milliarden Spielsitzungen gespielt, was insgesamt 385 Millionen Stunden entspricht.", heißt es in der Pressemitteilung.

Um den neuen Meilenstein gebührend zu feiern, wird es ab dem heutigen Freitag, den 15. September fünf Tage lang besondere Geschenke im Spiel geben. "Aufseher, die in diesem Zeitraum jeden Tag ihrem Vault einen Besuch abstatten, erhalten großartige tägliche Belohnungen, darunter Lunchboxen, Nuka-Cola Quantum und besondere Gegenstände, die das Überleben im Ödland einfacher machen."

Über Fallout Shelter

Bei Fallout Shelter schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Aufsehers, um ihren eigenen Vault zu bauen, dessen Bewohner zu leiten und Abenteuer in Fallouts kultigem Ödland zu erleben. Seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahre 2015 wurden viele neue Features implementiert, darunter die Werkstatt, Wiederverwertung, Haustiere, neue Räume, bekannte Fallout 4-Charaktere und besondere Bewohner-Anpassungsmöglichkeiten. Das ständig wachsende Quest-System des Spiels erlaubt es den Aufsehern, ihre Bewohner ins Ödland zu schicken, um dort in verlassenen Gebäuden, verfallenen Vaults und geheimnisvollen Höhlen nach legendärer Beute zu suchen und sich Gegnern wie RAD-Skorpionen, Ghulen und mächtigen Bossen zu stellen.

Fallout Shelter ist kostenlos für Android- und iOS-Smartphones und -Tablets, über Play Anywhere für Xbox One und Windows 10 sowie auf PC über den Bethesda.net Launcher und über Steam verfügbar.

Infos zu Fallout Shelter

