Fallout: New Vegas - Entwickler deutet neues Spiel an

Obsidian Entertainment, die Macher von Fallout: New Vegas und South Park: Der Stab der Wahrheit, hat ein neues Spiel angedeutet. Auf Twitter gibt das Studio einen eindeutigen Hinweis.

Obsidian Entertainment wird von vielen Spielern als eines der einflussreichsten Studios für das hart umkämpfte Rollenspiel-Genre bezeichnet. Nun steht der Entwickler von Spielen wie Fallout: New Vegas kurz vor der Ankündigung eines neuen Spiels.

Dies geht aus einer Twitter-Nachricht hervor, die das Studio in der gestrigen Nacht veröffentlichte. Darin werden sämtliche Titel aufgelistet, an denen Obsidian Entertainment bislang mitwirkte: Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas, Dungeon Siege III, South Park: The Stick of Truth, Pillars of Eternity, Armored Warfare, Pathfinder Adventures, Tyranny und Pillars of Eternity II: Deadfire.

Kommt nun Fallout New Vegas 2?

Am Ende der Nachricht ist ein plumpes „???“ angegeben - ein Zeichen dafür, dass hier offenbar noch was fehlt. Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um Fallout New Vegas 2 - ein Nachfolger zum 2010 erschienenen Ableger.

In den vergangenen Monaten veröffentlichte Obsidian Entertainment mehrere Botschaften und ging unter anderem auf die Entwicklungsgeschichte vieler ihrer Spiele ein. Wann genau das Studio ihr neues Spiel ankündigt, ist noch völlig unklar.

