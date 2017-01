Fallout New Vegas 2 - Ankündigung im Juni auf der E3 2017?

Fallout New Vegas 2 könnte im Juni angekündigt werden, vertraut man den Informationen eines Insiders. Dieser berichtet, dass Entwickler Obsidian Entertainment derzeit an dem Action-Rollenspiel arbeiten soll. Zu den Gerüchten gibt es keinen offiziellen Kommentar.

Wird bei Obsidian Entertainment derzeit an einem neuen Fallout-Teil gearbeitet, der Fallout New Vegas 2 heißt? Trotz der kürzlich veröffentlichten Ankündigung von Pillars of Eternity 2, das ebenfalls von dem Spiele-Studio entwickelt wird, brodelt die Gerüchte-Küche rund um das nächste „Fallout“.

Fallout New Vegas 2 soll auf der E3 2017 sein

Grund dafür ist ein Insider-Bericht, in dem über die Entwicklung von Fallout New Vegas 2 gesprochen wird. Obsidian würde das Spiel demnach auf der E3 2017 enthüllen, die im Juni dieses Jahres in Los Angeles stattfinden wird. Genauere Details zur Quelle gibt es jedoch nicht, sodass das Gerücht mit Vorsicht zu genießen ist.

Die Spekulationen rund um den Fallout-Nachfolger werden dadurch jedoch nicht weniger. Nachdem die Fans sehr lange auf die Ankündigung von Fallout 4 warten mussten, geht die Suche nach Hinweisen auf den kommenden Teil der Spielereihe weiter. Fallout New Vegas 2 könnte es sein – aber auch über Fallout: New Orleans wird gemutmaßt.

Infos zu Fallout New Vegas 2

