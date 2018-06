Fallout 76 - Release tatsächlich im Juli 2018?

Möglicherweise wird Fallout 76 tatsächlich Ende Juli dieses Jahres erscheinen. Ein im Internet aufgetauchtes Bild scheint den Release-Termin nun bestätigt zu haben.

Bislang gibt es noch so gut wie keine Informationen zu Fallout 76, das Bethesda erst vor kurzem sehr überraschend angekündigt hat. Ein Veröffentlichungstermin ist bisher ebenfalls nicht genannt worden, weshalb die Gerüchteküche wie gewohnt auf Hochtouren brodelt.

Erst vor kurzem hat der Online-Versandhändler Amazon den vermeintlichen Release-Termin des Titels verraten. So war der Titel auf der Vorbestellerseite kurzzeitig für den 31. Juli 2018 gelistet. Mittlerweile ist das Datum auf den 31. Dezember 2019 geändert worden.

Fallout 76 Hat Amazon den Veröffentlichungstermin geleakt?

Nun ist ein weiterer Mosaikstein in Form eines verwaschenen Fotos auf Reddit (via Press-start) aufgetaucht. Darauf ist eben jenes Datum zu erkennen, das auch Amazon gelistet hatte. Über dem Datum ist außerdem der Slogan "Rebuild the Wasteland" zu erkennen.

Typisch ist ein solcher Veröffentlichungstermin für Bethesda übrigens nicht, allerdings erscheint im Oktober Rockstar Games Red Dead Redemption 2. Möglicherweise wäre der Juli nicht der schlechteste Zeitpunkt um ein neues Game zu veröffentlichen.

Gehen wir also nach dem Online-Händler und dem Bild, erscheint Fallout 76 tatsächlich am 31. Juli 2018. Spätestens im Rahmen der E3 2018 werden wir wohl endlich Gewissheit haben.