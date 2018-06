Fallout 76 - Keine DLC, dafür Mikrotransaktionen

Bethesda wird zu Fallout 76 keine kostenpflichtigen DLC veröffentlichen. Gleichzeitig soll es jahrelang neue Updates und Inhalte geben. Finanziert werden diese durch kosmetische Mikrotransaktionen.

Bethesda wird mit Fallout 76 in den Markt der „Games as a Service“ einsteigen. Wie in nahezu allen anderen Multiplayer-Titeln unserer Zeit wird es damit völlig kostenlose Gratis-Updates geben, die neue Inhalte bescheren.

Im Zuge dessen verzichtet der Publisher auch auf kostenpflichtige DLC, Erweiterungen und Season Pässe. Die Updates werden Mikrotransaktionen finanziert, die rein kosmetisch sein sollen.

Kosmetisch, praktisch, gut

Bethesda betont aber, dass die kosmetischen Gegenstände nicht nur durch Echtgeld zu erwerben sind. Alle Spieler können diese auch durch ganz normales Gameplay erspielen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Bethesda auf den Einbau von Lootboxen verzichten wird.

Zudem wurde bekannt, dass auf jedem dedizierten Server 24 bis 32 Spieler gleichzeitig aktiv sein können.

Fallout 76 wird am 14. November 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Den offiziellen Trailer seht ihr hier:

