Fallout 76 - Hat Amazon den Veröffentlichungstermin geleakt?

Der Online-Händler Amazon hatte Fallout 76 kurzzeitig für Juli 2018 gelistet. Mittlerweile ist das Datum wieder gelöscht worden. Handelte es sich dabei um einen Fehler oder einen vermeintlichen Leak?

Vor wenigen Tagen hat Bethesda mit einem neuen Trailer überraschend Fallout 76 angekündigt. Dabei soll es sich um einen Online-Multiplayer-Titel bzw. ein Survival-Spiel mit einer Online-Komponente handeln. Konkrete Details haben die Verantwortlichen bislang nicht veröffentlicht. Angeblich sollen aber Fans, die ein traditionelles Singleplayer-Rollenspiel erwarten, "sehr enttäuscht" werden. Das Spiel befindet sich bei den Bethesda Game Studios in Maryland und Austin in der Entwicklung.

Wann erscheint Fallout 76?

Unklar ist bislang wann Fallout 76 erscheinen wird. Wahrscheinlich wird Bethesda den Veröffentlichungstermin im Rahmen der E3 in der kommenden Woche verraten. Möglicherweise ist der Online-Versandhändler Amazon aber auch einen Schritt schneller gewesen und hat den Termin bereits verraten.

So war der Titel auf der Vorbestellerseite kurzzeitig für den 31. Juli 2018 gelistet. Mittlerweile ist das Datum auf den 31. Dezember 2019 geändert worden. Hierbei kann es sich aber auch um ein Platzhalterdatum handeln. Sollte der 31. Juli tatsächlich stimmen, müssten die Arbeiten an dem Titel schon angeschlossen sein - was theoretisch möglich wäre. Andere Theorien besagen, dass Fallout 76 im kommenden Oktober erscheinen wird, da es im Teaser Hinweise auf Halloween zu sehen gab.

Da Bethesda erst vor kurzem angekündigt hat, dass die Zeit zwischen Ankündigung und Veröffentlichung drastisch reduziert werden soll, stehen die Zeichen für einen baldigen Release in jedem Fall recht gut. Wir werden euch hier auf PlayNation.de selbstverständlich regelmäßig auf dem Laufenden halten.