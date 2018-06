Fallout 76 - Eine Beta ist geplant, zuerst auf der Xbox One

Schon jetzt ist eine geschlossene Betaphase für alle Vorbesteller von Fallout 76 bestätigt. Die sogenannte B.E.T.A. wird zuerst auf der Xbox One stattfinden.

Der postapokalyptische Online-Survival-Titel Fallout 76 wird einen regulären Betatest mit sich bringen. Eine Beta dient den Entwicklern primär dazu, die Server unter Volllast zu testen oder beispielsweise Bugs ausfindig zu machen. Bei einem AAA-Titel ist es nicht unüblich, dass eine offene oder geschlossene Beta vollzogen wird.

Beta für Vorbesteller

Die Beta zu Fallout 76 soll für alle Release-Plattformen bereitgestellt werden, also für die PS4, Xbox One und den PC. Am Ende wird es sich so verhalten, dass die Xbox One-Besitzer zuerst in die Beta geworfen werden. Das geht aus einem Eintrag auf der offiziellen Webseite von Bethesda hervor. Hier heißt es:

"Die B.E.T.A. wird für Xbox One, PlayStation 4 und PC (via Bethesda.net) erhältlich sein. Schauen Sie regelmäßig hier und bei @Fallout auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei, was das exakte Datum betrifft. Bitte beachten Sie, dass die B.E.T.A. zuerst für Xbox One erscheint, dann für die anderen Plattformen."

Unbeantwortet bleibt die Frage, wie lange die zeitliche Exklusivität auf der Xbox One sein wird und wann der Betatest generell startet. Womöglich zwei bis vier Wochen vor dem Release. Einen Zugang zur Beta erhalten alle Vorbesteller. Fallout 76 erscheint am 14. November 2018 für die PS4, Xbox One und den PC.

