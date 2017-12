Fallout 4 - VR für HTC Vive veröffentlicht, das sind die Systemanforderungen

Bethesda feiert den Release von Fallout 4 VR für die HTC Vive. Wir haben die relevanten Systemanforderungen und ein paar passende Infos zum gestrigen Release für euch.

Viele Fans haben lange auf Fallout 4 VR gewartet, das nun exklusiv für die HTC Vive erschienen ist. Nun könnt ihr den Open-World-Titel auch in der virtuellen Realität erleben. Und es gibt Grund zur Freude, denn ihr erhaltet hier das vollständige Hauptspiel und sogar noch etwaige VR-Extras.

Das Kampfsystem wurde überarbeitet und für die virtuelle Realität angepasst. Genauso verhält es sich mit dem Housing-Feature oder dem Crafting-System. Ihr dürft also selbst Hand anlegen und das sorgt für eine ungeheure Immersion, wenn ihr in die postapokalyptischen Abenteuer des Überlebenden von Vault 111 eintaucht. Ihr profitiert sogar von einer neuen Grafik-Engine, die fortschrittliche Grafik- und Licht-Upgrades in petto hat.

Nachfolgend haben wir einen Gameplay-Trailer von Fallout 4 VR für euch, der einen ersten Einblick in das postapokalyptische VR-Abenteuer gibt:

Fallout 4 Frischer Gameplay-Trailer zur VR-Version

Und falls ihr euch fragen solltet, ob euer System für die VR-Reise ausreicht, haben wir die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen ebenfalls für euch eingebunden. Selbstredend benötigt die HTC Vive ein wenig Power unter der Computer-Haube. Und ihr solltet nicht vergessen, den aktuellsten Treiber für eure Grafikkarte herunterzuladen!

Zudem hat Bethesda zeitnah einen Betapatch veröffentlicht, der Grafikbugs wie zum Beispiel Unschärfe-Effekte behebt und die Grafik im Allgemeinen noch ein wenig aufmöbelt.

Minimale Systemanforderungen

Windows 7/8.1/10 (64-bit Version)

Prozessor: CPU: Intel Core i5-4590 oder AMD FX 8350 oder besser

Speicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 oder besser

Festplattenplatz: 30 GB

Empfohlene Systemanforderungen