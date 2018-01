Fallout 4 - Spielt das Rollenspiel am Wochenende kostenlos

Wie Bethesda nun auf der offiziellen Webseite bekanntgegeben hat, kann die PC-Version vom 01. bis zum 04. Februar 2018 kostenlos auf Steam heruntergeladen und gespielt werden. Außerdem wird das Hauptspiel im Rahmen dieser Aktion um 33 Prozent reduziert angeboten, während die "Game of the Year"-Edition und alle erhältlichen Erweiterungen um 40 Prozent günstiger erworben werden können. Der Season Pass ist sogar 50 Prozent billiger.

Solltet ihr das virtuelle Boston in dem Rollenspiel Fallout 4 bisher noch nicht erkunden haben, bietet sich am kommenden Wochenende eure Chance dazu.

Am kommenden Wochenende könnt ihr Fallout 4 auf dem PC völlig kostenlos herunterladen und spielen. Außerdem wird das Spiel im Rahmen der Aktion deutlich günstiger angeboten.

