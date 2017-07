Fallout 4 - Speedrunner bestreitet Spielreihe in weniger als 2 Stunden

Einem Speedrunner gelang es nun, die Fallout-Reihe in weniger als zwei Stunden erfolgreich zu bestreiten. Ein Weltrekord.

Speedrunner sind schon ein Phänomen für sich und schaffen es mit ihren Fähigkeiten immer wieder, tausende von Zuschauern in ihren Bann zu ziehen. YouTuber „tomatoanus“ nahm sich jetzt Fallout Anthology vor. Das Premium-Sammelset beinhaltet Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics sowie die Fallout 3: Game of the Year Edition und Fallout: New Vegas Ultimate Edition.

Außerdem ist in der Mini-Atombombe mit passendem Soundeffekt auch ein Platz für das eigene Exemplar von Fallout 4 vorgesehen. Aus diesem Grund inkludierte der Spieler wohl auch den aktuellsten Teil der Fallout-Reihe in seinen Speedrun.

Das ging schnell

Ohne Ladezeiten brauchte der Speedrunner mit dem … interessanten Namen gerade einmal eine Stunde und 37 Minuten, um alle Teile zu beenden. Damit hält er derzeit den Weltrekord für die Spielreihe, was aber auch daran liegt, dass er bisher der einzige User ist, der auf dem Leaderboard von speedrun.com mit Fallout Anthology verzeichnet ist. Konkurrenz ist also durchaus noch zu erwarten.

Wir haben euch das entsprechende Video unterhalb dieser Meldung eingebunden, damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt:

