Fallout 4 - Rechtsstreit um widerrechtlich genutzten Song

Ein Folk-Sänger verklagt die Macher von Fallout 4 derzeit auf eine Million Dollar und DayZ-Erfinder Dean Hall bezeichnet die Preiserhöhung von ARK: Survival Evolved als „pure Gier“. Außerdem wurde eine billige Celeron-CPU geschickt als Ryzen-Prozessor getarnt und verschickt und die Beta von Star Wars: Battlefront 2 erscheint im Oktober. Unsere PlayNation News der Woche.

Auch für die aktuelle Ausgabe der PlayNation News hat unsere Redaktion die Köpfe zusammengesteckt, um euch die interessantesten, kuriosesten oder schlicht wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche zu präsentieren.

Heute sprechen wir unter anderem über einen kleinen Vorfall bei Amazon. Reddit-User „sh00ter999“ durfte jedenfalls reichlich überrascht aus der Wäsche geguckt haben, als ihn in seinem Paket statt des bestellten Ryzen-Prozessors eine billige Celeron-CPU von Intel erwartete. Warum es sich dabei wohl eher nicht um einen Irrtum handelte, Amazon aber trotzdem kaum eine Schuld trifft.

Das war in dieser Woche noch wichtig

Aber das war noch nicht alles: Folk-Sänger Dion DiMucci verklagt die Macher hinter Fallout 4 derzeit auf eine Million Dollar. Er stört sich dabei an der Verwendung seines Songs „The Wanderer" in einem Live Action Trailer mit brutalem Inhalt. Alle Details erfahrt ihr im Video.

Und: Für Aufregung sorgte zuletzt auch die Verdopplung des Kaufpreises von ARK: Survival Evolved, da sich der Titel noch im Early Access befindet. Auch DayZ-Entwickler Dean Hall kritisierte das Vorgehen nun stark und nannte es unter anderem „pure Gier“.

Last but not least: Die kommende Star Wars: Battlefront 2 Beta sorgt für allerlei Vorfreude bei unseren Moderatoren. Was ihr wissen müsst und welche Tage ihr euch unbedingt im Kalender anstreichen solltet, erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe der PlayNation News:

Infos zu Fallout 4

