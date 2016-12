Diese Mod in Fallout 4 hat nur einen einzigen Zweck, der nicht einmal Auswirkungen auf das Spiel hat. Sie dreht einfach nur die Rolle vom Toilettenpapier im Spiel.

Über manche Dinge darf man sich in Fallout 4 zurecht aufregen - sei es die Story, fiese Gegner oder einfach die Tatsache, dass man wieder um 05:00 Uhr morgens verwirrt auf die Uhr schaut und realisiert, dass man in 2 Stunden zur Arbeit muss. Oft helfen Mods gegen kleine Probleme, und auch folgende Modifikation hat ihren Sinn und Zweck gefunden, auch wenn es kaum einer versteht.

Die Mod verändert eigentlich nur eine kleine Sache im Spiel, die allerdings von vielen Spielern bemängelt wurde. Es handelt sich um eine Mod für Klopapier. Die User jet4571 und Elianora änderten die Anordnung des Klopapiers und veröffentlichten diese Mod für Fallout 4 unter dem Namen "Immersive Toilet Paper".

Immersiv ist quasi das Eintauchen in eine virtuelle Realität, doch warum sollte man in etwas, was das Wort Toilette beinhaltet, eintauchen wollen? Dass das Toilettenpapier schlichtweg falschherum befestigt wurde, schien viele Spieler zu stören und lenkte sie davon ab, die Realität richtig ausblenden zu können. Wer ebenfalls das Toiletten-Problem hat, kann sich die Mod HIER herunterladen.

