Fallout 4 - Macher auf eine Million Dollar verklagt

Sänger Dion DiMucci verklagt die Macher von Fallout 4 derzeit wegen der widerrechtlichen Nutzung seines Songs „The Wanderer“. Vor Gericht geht es nun um eine Million Euro.

Es gibt Ärger im Fallout 4-Universum: Wie nun bekannt wurde, wird ZeniMax Media (eine Tochtergesellschaft von Entwickler und Publisher Bethesda) gerade von Folk-Sänger Dion DiMucci verklagt. Dieser ist – wie viele weitere Künstler – im Spiel zu hören. Außerdem dient sein Song „The Wanderer“ der musikalischen Untermalung des Live Action Trailers, der zu Werbezwecken des Action-Rollenspiels erstellt wurde.

Und genau um diesen scheint es zu gehen, wie die Kollegen von The Wrap kürzlich berichteten. So hätte DiMucci laut Vertrag eigentlich das Recht gehabt, die Nutzung seines Werkes in bestimmten Spots zu verbieten oder einen kompensierenden Betrag zu verlangen. Über die Verwendung von „The Wanderer“ in diesem Clip wurde er aber offenbar nicht einmal unterrichtet.

Widerrechtliche Nutzung soll Konsequenzen haben

Die widerrechtliche Nutzung seines Songs sei ekelhaft, so heißt es in der Klage. Vor allem störe DiMucci, dass sein Werk durch die gezeigten Szenen in Verbindung mit Gewalt gebracht werde. In seinem Song gehe es schließlich um einen Mann, der umherwandere, weil er sich noch nicht gefunden habe, nicht um einen, der andere brutal abschlachte.

Der veröffentlichte Spot verherrliche das Morden als Sport und bringe dadurch sogar junge Menschen dazu, das Töten attraktiv zu finden, so heißt es in einem bei Gericht hinterlegten Dokument. Da DiMucci nicht Möglichkeit hatte, die Veröffentlichung zu stoppen, Einfluss auf den Inhalt zu nehmen oder wenigstens finanziell entschädigt zu werden, zog er nun vor Gericht und verlangt dabei eine Million Dollar von ZeniMax Media. Ob er mit der Klage Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf jeden Fall wie gewohnt über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden und haben euch den fraglichen Trailer unterhalb dieser Meldung eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu Fallout 4

Fallout 4 - VR-Version soll uns alle umhauen Auf der diesjährigen E3 2017 soll es ein neues Lebenszeichen von Fallout 4 VR geben. Bethesda verkündete in einem Interview, dass die VR-Version die Spieler umhauen solle. Im Sommer soll es ...