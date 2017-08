Fallout 4 - Game of the Year Edition erscheint im September

Die Verantwortlichen von Bethesda haben jetzt bekannt gegeben, dass im September die "Game of the Year Edition" zu Fallout 4 erscheinen wird. Diese wird sämtliche Inhalte umfassen, die bisher für das Endzeit-Rollenspiel veröffentlicht worden sind.

Wie Bethesda Softworks sowie Bethesda Game Studio innerhalber einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben haben, dürfen sich Fans der Serie auf eine "Game of the Year Edition" zu Fallout 4 freuen.

Erscheinen soll diese bereits am 26. September 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Fallout 4: Game of the Year Edition wird das im November 2015 veröffentlichte Hauptspiel samt sämtlicher Gameplay-Updates einschließlich eines Survival-Modus, Mod-Unterstützung, grafischen Verbesserungen sowie allen bisher veröffentlichten offiziellen Erweiterungen (Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop und Automatron) enthalten.

"Fallout 4" konnte mehr als 200 internationale "Best Of"-Auszeichnungen abräumen. Zudem ist es das ambitionierteste Spiel in der Geschichte der Bethesda Game Studios. Des Weiteren heißt es von offizieller Seite: "Als einziger Überlebender von Vault 111 betreten Sie eine durch den Atomkrieg vernichtete Welt. Jede Sekunde ist ein Kampf ums Überleben und alles liegt in Ihrer Hand. Nur Sie können sie wieder aufbauen und das Schicksal des Ödlands bestimmen."

Alle Infos, Bilder und Videos zu Fallout 4 findet ihr auf unserer Themenseite.

Seitenauswahl

Infos zu Fallout 4

Fallout 4 - Dogmeat-Cosplay: So sieht der Hund in echt aus In Fallout 4 treffen wir auf Dogmeat, unseren deutschen Schäferhund. Im Spiel selbst wird er zwar nur Hund genannt, erobert jedoch die Herzen vieler Spieler durch seine extrem genaue ...