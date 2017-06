Fallout 4 - Bastler baut Teslagewehr nach

Wie schaut ein Teslagewehr aus Fallout 4 eigentlich im echten Leben aus? Diese Frage hat sich ein passionierter Bastler gestellt und das Gewehr kurzerhand nachgebaut.

Rund um Fallout 4 gibt es schon diverse Kuriositäten, die es immer mal wieder ins Internet schaffen. So haben wir erst kürzlich über einen Cosplayer berichtet, der es mit einem Fallout-Cosplay schaffte, die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Alle Infos dazu in der News:

Nun hat es ein Tüftler ins Gespräch diverser Branchenkollegen geschafft. Die Rede ist hier von einem Replikat einer Waffe. Im Detail geht es hier um das Teslagewehr (Tactical Tesla Rifle), das im Schnitt ca. einen Meter lang ist und eine Plasmakugel sowie einen Rotor verbaut bekommen hat.

Auf der entsprechenden Facebook-Seite gibt es alle Bilder!

Der Erschaffer bastelte in der Vergangenheit bereits an anderen Applikationen aus dem Fallout-Universum. So erschuf er bereits einen Kühlschrank von Nuka Cola oder eine Leuchtreklame im passenden Stil. Der Bastler hat sogar einen hauseigenen Shop, in dem Bestellungen aufgegeben werden können. Falls ihr also einen T45-D Power Helmet oder eine AER9 Laser Rifle kaufen wollt, schaut gut und gerne auf der entsprechenden Webseite vorbei.

Falls das noch nicht genug ist, haben wir außerdem noch die Modifikation für authentisches Toilettenpapier auf der Seite. Diese Mod dient nur einem einzigen Zweck. Sie dreht das Toilettenpapier von der Rolle in Fallout 4.

