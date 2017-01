Facebook macht seine eigenen Stories. Nachdem das von Snapchat bekannte Prinzip in der Foto-App Instagram eingebaut wurde, zieht nun auch das größte soziale Netzwerk nach und testet ab sofort eine Story-Funktion auf dem Smartphone. Wann wir unsere Geschichten in Deutschland teilen können, ist noch unklar.

Snapchat ist das soziale Netzwerk, das in den letzten Jahren am schnellsten gewachsen ist. Grund dafür ist das geniale und zugleich einfache Prinzip der App für Android und iOS: Nur mit der eingebauten Kamera können Bilder oder kurze Videos aufgenommen werden – werden sie in einer Story geteilt, verschwinden sie nach 24 Stunden wieder.

Facebook Stories wie bei Snapchat und Instagram

Dieses Grundprinzip übernahm die Facebook-Tochter Instagram und bietet seitdem eine eigene Story-Funktion. Die Macher der Social-Foto-App haben sie aber ein wenig abgewandelt, so können Bilder und Videos aus den letzten 24 Stunden geteilt werden, ungeachtet der benutzten Kamera.

Jetzt zieht auch Facebook nach und führt die Stories ein. Sie funktionieren hier genauso wie auf Instagram und sehen sogar ähnlich aus. Videos können mit der Kamera aufgenommen werden, ohne den Aufnahme-Button gedrückt zu halten. Zudem dürfen Bilder geteilt werden, sofern sie am gleichen Tag aufgenommen worden sind.

Test in Irland, Termin für Deutschland unbekannt

Das Feature wird derzeit in Irland getestet, dem europäischen Hauptsitz von Facebook. Sobald der Testlauf beendet wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Facebook Stories noch in den kommenden Wochen nach Deutschland kommen werden. Ein genauer Termin ist jedoch nicht bekannt.

Seitenauswahl

Facebook - Neuer Algorithmus vom News-Feed zeigt andere Inhalte Facebook hat den Algorithmus der Startseite verändert. Dort ist der sogenannte News-Feed zu sehen. Er entscheidet, welche Beiträge, Bilder und Videos gezeigt werden – und welche nicht. ...

Facebook - Neue Emojis ersetzen bisherige Smileys im Chat Facebook hat in seinem Chat und Messenger brandneue Emojis eingeführt, die die bisherigen Smileys ersetzen sollen. Insgesamt 1.500 neue Motive stehen zur Verfügung.

Siehe auch: app