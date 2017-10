Irreführende Inhalte, Falschmeldungen und Fake News haben es in unserer heutigen modernen Zeit durch zahlreiche reichweitenstarke Social Media-Seiten so einfach wie nie, eine möglich große Anzahl an Menschen zu erreichen und damit falsche Informationen zu verbreiten. Facebook und Co. sind dadurch in der Vergangenheit des Öfteren in die Kritik geraten und zum Handeln gezwungen worden. Ein "Kontext"-Button bei geteilten Artikeln soll laut Facebook nun die neue Waffe gegen Fake News darstellen.