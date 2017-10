Facebook - Funktioniert nicht richtig: Server down?

Die Server von Facebook scheinen aktuell nicht zu funktionieren. Millionen Nutzer können das soziale Netzwerk aufgrund einer Downtime oder Störung derzeit nicht aufrufen - aber warum ist es eigentlich offline?

Update: Die Störung wurde von Facebook behoben. Das Social Network läuft wieder.

Das soziale Netzwerk Facebook leidet derzeit unter einer Downtime. Viele Nutzer können den Dienst zurzeit nicht nutzen und erhalten eine Fehlermeldung. Auch das Tochter-Netzwerk Instagram scheint von der Störung betroffen zu sein.

Der Hinweis "Sorry, something went wrong" wird bei einigen Usern angezeigt. Andere berichten, dass Facebook zwar lädt, aber keine Inhalte präsentiert werden. So erscheinen nur Bilder oder Texte, aber keine Beiträge. Die Funktionen zum Liken und Kommentieren funktionieren teils ebenfalls nicht.

Facebook wird erfahrungsgemäß jedoch nicht länger down sein. Die Server-Auszeit beschränkte sich in der Vergangenheit auf wenige Minuten bis höchstens eine Stunde. Wann Facebook wieder funktionieren wird, ist aber nicht genau bekannt.

