The Evil Within 2 - Wird technisch für die Xbox One X angepasst

lmmer mehr Spiele werden extra für die Xbox One X angepasst. Neben dem neuen Wolfenstein soll auch der kommende Gruselableger aus dem Hause Bethesda eine Optimierung für die Microsoft-Konsole erhalten.

Bethesda und Tango Gameworks haben verlauten lassen, dass das kommende The Evil Within 2 für die Xbox One X von Microsoft, die im November erscheinen soll, angepasst wird.

Sie ist deutlich leistungsstärker als ihr Vorgänger und soll das Horror-Survival-Game in 4K darstellen. Bisher ist allerdings unklar, ob eine Form von Upscaling benutzt wird oder es sich um ein natives 4K handeln wird. Die 4K-Kompatibilität für den PC wurde ebenfalls bestätigt, für die PlayStation 4 gibt es bisher noch kein Statement dazu.

The Evil Within soll am 13. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One, sowie den PC erscheinen.

