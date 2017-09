The Evil Within 2 - Eine volle Stunde Gameplay im Video

The Evil Within 2 wird der nächste große Horrorschocker aus dem Hause Bethesda und Tango Softworks. Bevor der Release im Oktober erfolgt, gibt es jetzt noch einen adäquaten Ersteindruck, denn die Verantwortlichen haben einen Livestream initiiert.

Der neue Horror-Titel aus dem Hause Bethesda soll es in sich haben. Selbst das Genre-Urgestein und Resident Evil-Veteran Shinji Mikami rät den Schrecken vorerst auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad auszuprobieren. Alle Infos dazu in der News:

In The Evil Within 2 wird der Spieler abermals in die Rolle von Sebastian Castellanos schlüpfen und sich den dunklen Machenschaften der STEM-Welt der Union stellen, um seine Tochter Lily zu finden. Einen adäquaten Ersteindruck gab es bereits im Video mit dem Guardian, doch diesmal legen die Entwickler noch einen drauf.

The Evil Within 2 im Livestream

Die Verantwortlichen bei Bethesda haben kürzlich einen Livestream auf den hauseigenen Twitch-Kanal abgehalten, in dem sie den Horror-Titel eine volle Stunde lang der Öffentlichkeit präsentiert haben. Wir haben das entsprechende Material unterhalb der News eingebunden, allerdings möchten wir an dieser Stelle vor etwaigen Spoilern warnen.

Im zweiten Teil der Reihe wird es ein paar spielerische Verbesserungen geben, wie z.B. die optimierte Intelligenz der Feinde im Spiel. Zudem wartet ein verbessertes Crafting-System und eine Welt, die weniger linear verläuft. Ob der Titel mit seiner offenen Spielwelt bei den Horror-Interessenten am Ende punkten kann, muss noch bis zum 13. Oktober abgewartet werden, denn dann erscheint der Titel für den PC, Xbox One und PlayStation 4.

