The Evil Within 2 - Das sind die Systemanforderungen für den PC

In Kürze erscheint The Evil Within 2 und das nicht nur für die Konsolen. Bethesda hat nun einen Überblick über die Systemanforderungen veröffentlicht.

Der Release von The Evil Within 2 rückt in greifbarer Nähe. Nächste Woche am 13. Oktober 2017 ist es bereits so weit und Bethesda veröffentlicht das Sequel zum beliebten Horrortitel. Im Rahmen der Veröffentlichung veranstaltet der Publisher ein Release-Event in Köln. Unter anderem werden dort Gronkh und Lena Meyer-Landrut in einem Live-Let's Play durch den Abend führen. Hier findet ihr alle Infos:

Abseits dessen möchten viele Freunde der gruseligen Unterhaltung auch auf den PC den vollen Gruselspaß erleben. Hier ist allem voran die Frage relevant, ob die eigene Hardware dem neuen Titel gerecht wird. Um dies zu beantworten, haben die Mannen von Bethesda nun alle relevanten Daten zum Thema Systemspezifikationen herausgegeben.

Minimale Anforderungen

OS: Windows 7/8.1/10 (64-Bit-Versionen)

CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320

8 GB RAM, 40GB freier Festplattenspeicher

GPU: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB oder besser

Empfohlene Anforderungen

OS: Windows 7/8.1/10 (64-Bit-Versionen)

CPU: Intel Core i7-4770/AMD Ryzen 5 1600X

16 GB RAM, 40GB freier Festplattenspeicher

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB/AMD RX 480 8GB

Insgesamt erscheinen die Infos recht unspektakulär. Alle gängigen Systeme sollten demnach keine Probleme mit der Performance haben. Wir wünschen allen Spielern zum Release am 13. Oktober viel Spaß!

Quelle: Pressemitteilung

