The Evil Within 2 - Produzent möchte Nintendo Switch-Version

Der bekannte Horror-Entwickler aus der Gaming-Industrie Shinji Mikami hat sich bezüglich des aktuellen Gruseltitels The Evil Within 2 zu Wort gemeldet. Er spricht in einem Interview über eine Nintendo Switch-Version.

Nicht mehr lange, bis das nächste große Horrorabenteuer via Bethesda veröffentlicht wird. Shinji Mikami, der seines Zeichens für die Resident Evil-Reihe verantwortlich ist und als Director des ersten The Evil Within fungierte, möchte liebend gerne eine Switch-Version von The Evil Within 2 sehen

Das hat er zumindest in einem Interview mit Gamespot preisgegeben. Er gibt zu verstehen, dass solch eine Version für ihn interessant wäre.

"Ich denke, dass eine Switch-Version durchaus interessant wäre. Ich würde es ausprobieren, wenn ich die Chance dazu hätte. [...] Aber zuvor würde ich mir erstmal eine Switch kaufen."

In Hinsicht auf andere Switch-Projekte aus dem Hause Bethesda könnte dies sogar durchaus Sinn ergeben. So erscheinen in naher Zukunft auch The Elder Scrolls V: Skyrim, Wolfenstein II: The New Colossus und DOOM für die Nintendo Switch.

Nicht offiziell bestätigt

Das bedeutet jedoch keineswegs, dass eine Version für die Nintendo Switch geplant oder ferner noch bestätigt ist, allerdings hat Mikami seine Finger auch im Sequel im Spiel. Er steht dem Projekt als Produzent und Supervisor zur Seite. Demnach dürfte dieser Gesprächsgegenstand auch im Hause Tango Gameworks bereits gefallen sein. Falls es diesbezüglich zu neuen Infos kommt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Derweil rückt der Release von The Evil Within 2 immer näher. Bereits in wenigen Wochen, am 13. Oktober 2017, wird der Titel für die Xbox One, PS4 und den PC veröffentlicht.

Infos zu The Evil Within 2

