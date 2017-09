The Evil Within 2 - Horror-Titel erscheint in Deutschland komplett ungeschnitten

Wie Bethesda nun bekannt gegeben hat, erscheint der Horror-Titel The Evil Within 2 in Deutschland komplett ungeschnitten. Die USK hat das Spiel ab 18 Jahren freigegeben.

Gute Nachrichten für alle Horror-Fans - Das Horror-Survivalspiel The Evil Within 2 von Entwickler Tango Gameworks wird in Deutschland komplett ungeschnitten erscheinen. Der Titel hat von der USK das Siegel keine Jugendfreigabe (ab 18 Jahren) erhalten.

The Evil Within 2 ist im Rahmen der E3 2017 offiziell seitens Bethesda für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One angekündigt worden. John Johanas, der Resident Evil-Erfinder Shinji Mikami abgelöst hat, übernimmt in dem zweiten Ableger als Executive Producer das Projektmanagement. Zuvor arbeitete er als Game Director des The Evil Within-DLCs The Assignment und The Consequence.

Im Bethesda-Blog erklärte dieser vor einiger Zeit, dass die Welt von The Evil Within 2 voller Möglichkeiten stecke. "Bei einigen der größeren Bereiche öffnen wir Union für verschiedene Spielstile. Durch den Aufbau der Welt und das Crafting- und Anpassungssystem geben wir euch die Freiheit, die vor euch liegenden Herausforderungen auf eure bevorzugte Weise zu meistern." So soll das Horror-Abenteuer mehr spielerische Freiheit bieten.

Gronkh und Pandorya übernehmen Synchronsprecher-Rollen

Für die deutschsprachige Version von The Evil Within 2 konnte Bethesda unter anderem die beiden YouTuber und Lets Player Erik "Gronkh" Range und Tatjana "Pandorya" Werth verpflichten. Neben Sascha Rothermund, der Protagonist Sebastian Castellanos seine Stimme leiht, reihen sich weitere Sprecher wie Simona Pahl und Martin Sabel ein.

The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

