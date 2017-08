The Evil Within 2 - Horror-Abenteuer wird mehr spielerische Freiheiten bieten

Die Entwickler hinter The Evil Within 2 haben auf dem offiziellen Blog über die spielerische Umsetzung ihres Titels gesprochen und verraten, dass es unter anderem deutlich mehr Freiheiten geben wird.

Noch rund zwei Monate müssen sich Spieler gedulden, ehe das Horror-Abenteuer des Entwicklers Tango Softworks The Evil Within 2 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheint.

Auf dem offiziellen Blog haben die Entwickler über ihr aktuelles Projekt gesprochen und ein hohes Maß an spielerischer Freiheit eingeräumt. So wird es beispielshalber egal sein, ob ihr in dem Titel eher im Verborgenen agiert oder in klassischer Rambo-Manier vorgeht.

"Die Welt von The Evil Within 2 ist voller Möglichkeiten", erklärt Game Director John Johanas im Bethesda-Blog. "Bei einigen der größeren Bereiche öffnen wir Union für verschiedene Spielstile. Durch den Aufbau der Welt und das Crafting- und Anpassungssystem geben wir euch die Freiheit, die vor euch liegenden Herausforderungen auf eure bevorzugte Weise zu meistern."

In The Evil Within 2 wird es zahlreiche mögliche Verbesserungen für den Protagonisten geben, die von den Entwicklern wie folgt beschrieben werden:

"Euch stehen zwar mehr Mittel zur Verfügung, aber hier handelt es sich immer noch um ein Survival-Horror-Spiel. Sebastian lässt sich also nicht in eine unbesiegbare Killermaschine verwandeln. Ihr könnt ihn robuster, schneller und verstohlener machen ... aber ihr müsst trotzdem weiterhin kluge Entscheidungen treffen. Ihr werdet niemals ganz sicher in Union sein, aber ihr könnt euch auf die Schrecken vorbereiten. The Evil Within 2 bietet mehr Flexibilität bei der Anpassung von Sebastian und seiner Ausrüstung. Grünes Gel dient jetzt nur noch zum Ausbau von Sebastians Fertigkeiten, während euer Arsenal mit Waffenteilen verbessert wird. So müsst ihr euch nicht mehr gar so sehr mit der Entscheidung quälen, wofür das kostbare Gel verwendet werden soll."

"Die Anpassungen für Sebastian lassen sich in fünf Kategorien unterteilen. Darunter befinden sich Parameter-Verbesserungen wie 'Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände nutzt' und 'Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen'. Ihr könnt auch Spezialfähigkeiten freischalten, aber die kosten eine erhebliche Menge an grünem Gel. Wenn ihr zum Beispiel in den Kampfbaum investiert, lässt sich eine Fähigkeit namens Kugelhagel freischalten. Sie erhöht vorübergehend den durch Feuerwaffen verursachten Schaden mit jedem weiteren Schuss. Kugelhagel endet, wenn die Zeit abgelaufen ist oder euch die Munition ausgeht. Diese Fähigkeiten sind aktive Fähigkeiten, die eure Reise durch Union ein wenig erleichtern, wenn ihr die zum Freischalten benötigten Ressourcen zusammenspart. Habt dabei aber im Kopf, dass ihr dadurch womöglich andere wichtige passive Verbesserungen vernachlässigt."

Mögliche Verbesserungen für Protagonist Sebastian in der Übersicht:

Gesundheit – Wenn ihr grünes Gel in den Gesundheitsbaum steckt, habt ihr die Chance, einen ansonsten tödlichen Angriff zu überleben. In diesem Baum lässt sich auch Sebastians Lebensanzeige ausbauen.

List – Der Listbaum sorgt nicht nur für erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit in geduckter Haltung, sondern erlaubt auch Schleichangriffe um die Ecke, während ihr euch in Deckung befindet.

Kampf – Euer Sebastian ist eher ein rauer Draufgänger? Der Kampfbaum versorgt euch mit passenden Verbesserungen wie mehr Schaden mit Nahkampfangriffen oder geringerer Rückstoß beim Schießen.

Heilung – Der Heilungsbaum ist das Richtige für Spieler, die sich um die Lebenserwartung ihres Helden sorgen. Ihr könnt zum Beispiel Sebastians Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod schneller regenerieren lassen. Oder wie wär's mit der Möglichkeit, automatisch eine Spritze zu verwenden, wenn er tödlichen Schaden erleidet?

Athletik – Flinke Sebastians werden in diesem Baum fündig. Hier könnt ihr die Ausdaueranzeige ausbauen oder die Möglichkeit freischalten, bestimmten gegnerischen Angriffen automatisch auszuweichen.

The Evil Within 2 erscheint hierzulange am 13. Oktober 2017.

Seitenauswahl

Infos zu The Evil Within 2