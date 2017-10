The Evil Within 2 - First-Person-Mode in PC-Version entdeckt

In der PC-Version von The Evil Within 2 wurde jetzt eine Option für einen First-Person-Modus entdeckt. Ob es sich dabei um ein reines Feature aus der Entwicklung handelt oder man diesen eigentlich erst freischalten muss, ist bisher noch unbekannt.

Mit der Veröffentlichung von The Evil Within 2 bewiesen Tango Gameworks und Bethesda, dass auch Nachfolger gelingen oder vielleicht sogar besser als der Vorgänger sein können. Dabei setzt das Third-Person-Horrorspiel diesmal auf eine recht offene Welt, in der ihr euch bewegt und euren schlimmsten Albträumen entgegentreten müsst.

Spiel wird zum Ego-Shooter

Trotz des eigentlichen Gameplays aus der Third-Person war scheinbar auch ein optionaler First-Person-Modus geplant. Dieser wurde jetzt nämlich in der PC-Version mithilfe eines Konsolen-Befehls entdeckt. Durch eine einfache Einstellung lassen sich die Gegner aus der direkten Sicht von Sebastian Castellanos über den Haufen schießen und für eine völlig andere Erfahrung sorgen. Um einen zufälligen Bug dürfte es sich jedenfalls nicht handeln, denn der gesamte Modus wirkt gut entwickelt und funktionabel.

Wer auch in den Genuss des First-Person-Modus kommen will, muss folgende Schritte befolgen:

Erstellt eine Verknüpfung auf dem Desktop und fügt folgendes zu den Startparamentern hinzu / alternativ dürften die Parameter in Steam ebenfalls funktionieren: +com_allowconsole 1

Spiel über Verknüpfung / Steam starten

Im Spiel "Einfügen"-Taste drücken

In der Konsole folgendes eintragen: pl_FPS 1

Bisher nur auf dem PC

Nach diesen Schritten erlebt ihr das Spiel auf die neue Art und Weise. Diese Funktion funktioniert logischerweise nur auf dem PC und das Feature wurde für die PlayStation 4 oder Xbox One noch nicht entdeckt.

Einen Eindruck von dem Modus bekommt ihr im untenstehenden Video.

Seitenauswahl

Infos zu The Evil Within 2

The Evil Within 2 - Eine volle Stunde Gameplay im Video The Evil Within 2 wird der nächste große Horrorschocker aus dem Hause Bethesda und Tango Softworks. Bevor der Release im Oktober erfolgt, gibt es jetzt noch einen adäquaten Ersteindruck, ...