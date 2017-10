The Evil Within 2 - Feiert den Release mit Gronkh und Lena Meyer-Landrut

Pünktlich zu der nahenden Veröffentlichung des Horror-Titels The Evil Within 2 wird Let's Player und Streamer Erik "Gronkh" Range gemeinsam mit Bethesda ein Event veranstalten, um den Release gebührend zu feiern. In dessen Rahmen wird Gronkh den Titel innerhalb eines Live-Lets-Plays mit der Sängerin Lena Meyer-Landrut zeigen. Wenn ihr auch gerne dabei sein möchtet, könnt ihr euch bewerben. Alle Infos dazu findet ihr innerhalb unserer News.

Am 13. Oktober 2017 erscheint der Horror-Titel The Evil Within 2 von Publisher Bethesda Softworks und Entwickler Tango Gameworks für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Feiert den Release mit Gronkh und Lena Meyer-Landrut

Wie Bethesda nun via Twitter bekanntgegeben hat, wird der Release am Freitag, den 13. Oktober entsprechend gefeiert. Der Let's Player und Streamer Erik "Gronkh" Range und die Sängerin Lena Meyer-Landrut werden im Rahmen des Events The Evil Within 2 innerhalb eines Live-Lets-Play zeigen.

"Das #evil2live-Event findet in einer exklusiven, schaurig-schönen Kölner Location statt, die Stefano persönlich nicht besser hätte auswählen können. Neben Gronkh und Lena erwarten euch weitere spannende Gäste und Programmpunkte."

Amazon: Hier könnt ihr The Evil Within 2 vorbestellen!

Wenn ihr auch gerne live vor Ort dabei sein möchtet, um gemeinsam mit Gronkh, Lena und vielen weiteren Gästen den Release von The Evil Within 2 zu feiern, könnt ihr euch bewerben. Schreibt dazu eine E-Mail mit dem Betreff "#evil2live" an gewinnspiel@bethsofteurope.com. Einsendeschluss ist Dienstag, der 10. Oktober 2017, um 23:59 Uhr.

Juhu, Event Nummer 2 wurde angekündigt :D



Würde gerne hinkriegen, dass wir auch wieder durchgehend mit @JoachimHesse streamen können 😁 https://t.co/aP5ZK6hcGl — GRNK ☕ (@Gronkh) 2. Oktober 2017

Range hatte in der Vergangenheit bereits zu dem Sci-Fi-Shooter Prey ein ähnliches Event gemeinsam mit Bethesda veranstaltet. Damals gab es mit dem Schauspieler Christian Ulmen ein Live-Lets-Play von Prey.

Gronkh und Pandorya übernehmen Synchronsprecher-Rollen

Für die deutschsprachige Version von The Evil Within 2 konnte Bethesda unter anderem die beiden YouTuber und Lets Player Erik "Gronkh" Range und Tatjana "Pandorya" Werth verpflichten. Neben Sascha Rothermund, der Protagonist Sebastian Castellanos seine Stimme leiht, reihen sich weitere Sprecher wie Simona Pahl und Martin Sabel ein.

Was ist The Evil Within 2?

Der Horror-Titel The Evil Within 2 ist im Rahmen der diesjährigen E3 offiziell angekündigt worden. Genau wie im ersten Teil, schlüpft ihr auch im Nachfolger in die Rolle des Protagonisten und Detektivs Sebastian Castellanos, der sich mit der zwielichtigen Organisation Mobius verbinden muss, um seine Tochter Lily zu retten, obwohl sie sein Leben überhaupt erst zerstört hat. Dafür muss er allerdings in die surreale Welt von STEM eintreten und die Monster dort bezwingen.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

Seitenauswahl

Infos zu The Evil Within 2

The Evil Within 2 - Erfinder Shinji Mikami rät den einfachsten Schwierigkeitsgrad zu wählen Nicht nur die spielerische Freiheit soll in The Evil Within 2 deutlich höher ausfallen, auch der Schwierigkeitsgrad wird es in sich haben. Erfinder Shinji Mikami rät dazu den ...